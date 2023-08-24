Білорусь демонтовує табір «вагнерівців»: супутникові знімки

Куди можуть везти намети і чи залишили найманці «Вагнера» ​​територію Білорусі – невідомо

У селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують табір російських найманців «вагнерівців». Як свідчать супутникові знімки, третину всіх наметів уже прибрали. Про це повідомляє Білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

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На знімках видно, що табір має 273 житлових намети, з яких 101 демонтовано. Демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня. На супутниковому знімку від 14 серпня видно дерев’яні нари для солдатів, які там жили.

Як свідчить фото за 23 серпня, табір у північній частині скоротився приблизно на 65 наметів, було близько 129. У таборі в західній частині розібрано близько 27, було близько 64. У центральній частині військового містечка не вистачало близько дев’яти наметів із приблизно 80.

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Куди можуть везти ці намети і чи залишили найманці «Вагнера» ​​територію Білорусі – невідомо. На супутникових знімках, які доступні виданню, не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

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Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.