Повертаються на батьківщину? «Вагнерівці» після смерті Пригожина покидають Білорусь

Ймовірно, найманці прямують у напрямок кордону з Росією, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців

Соратники загиблих терористів формують колони для виїзду з таборів

Після падіння літака з ватажками ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та Дмитром Уткіним, найманці збираються виїжджати з білоруських таборів до Росії, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на підпільників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Соратники загиблих терористів формують колони для виїзду з таборів. Ймовірно, вони прямують у напрямок кордону з Росією, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців.

Зауважимо, раніше частина найманців підписала контракт і відбула з Білорусі в країни Африки. Причиною була відсутність фінансування зі сторони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.