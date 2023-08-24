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Повертаються на батьківщину? «Вагнерівці» після смерті Пригожина покидають Білорусь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Повертаються на батьківщину? «Вагнерівці» після смерті Пригожина покидають Білорусь
Ймовірно, найманці прямують у напрямок кордону з Росією, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців
фото з відкритих джерел

Соратники загиблих терористів формують колони для виїзду з таборів

Після падіння літака з ватажками ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та Дмитром Уткіним, найманці збираються виїжджати з білоруських таборів до Росії, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на підпільників.

Соратники загиблих терористів формують колони для виїзду з таборів. Ймовірно, вони прямують у напрямок кордону з Росією, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців.

Зауважимо, раніше частина найманців підписала контракт і відбула з Білорусі в країни Африки. Причиною була відсутність фінансування зі сторони РФ.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: ПВК «Вагнер» Євген Пригожин Білорусь росія

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