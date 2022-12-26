До Землі летить «різдвяна» комета

Максимальної яскравості комета набуде 1 лютого

У нічному небі наприкінці грудня і на початку січня можна буде побачити унікальне явище – комету C/2022 E3 (ZTF), яка пролітала повз Землю близько 50 тисяч років тому. Про це пише Forbes.

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Зазначається, що це небесне тіло вчені вперше помітили у березні 2022 року. Зараз комета перебуває у сузір'ї Північна корона, її можна спостерігати приблизно за годину до світанку. Комета досить тьмяна, але її все ж можна побачити за допомогою потужного бінокля. Вже на початку 2023 року об'єкт буде помітно в небі протягом усієї ночі, а потім – вечорами.

Фахівці кажуть, що існує ймовірність того, що комета ставатиме яскравішою у міру наближення до перигею – найближчої до Сонця точки, якої вона досягне 12 січня. Максимальної ж яскравості, як очікується, вона набуде 1 лютого 2023, коли підлетить на мінімальну відстань до Землі. Після цього комета продовжить рух і вийде за межі Сонячної системи.

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Раніше повідомлялося, що запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос» минулого місяця, зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.