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Повз Землі пролетить «потенційно небезпечний» астероїд: коли це відбудеться

Альона Боженко
glavcom.ua
Повз Землі пролетить «потенційно небезпечний» астероїд: коли це відбудеться
До Землі наближається величезний астероїд
фото ілюстративне

Астероїд наблизиться до Землі приблизно на 1,43 мільйона миль

На початку листопада повз Землі пролетить астероїд, який називають «потенційно небезпечним». Про це повідомляє Livescience.

Зазначається, що за даними Nasa, «потенційно небезпечний» астероїд, розміром майже з найвищий хмарочос у світі, повинен пролетіти повз Землю якраз на свято Гелловіну.

При максимальному зближенні 1 листопада астероїд наблизиться до Землі приблизно на 1,43 мільйона миль (2,3 мільйона кілометрів), що приблизно в шість разів перевищує середню відстань між Землею та Місяцем. За космічними мірками це дуже невеликий запас.

Астероїд під назвою 2022 RM4 має діаметр від 330 до 740 метрів. Він пролетить зі швидкістю 84 500 км/год на відстані 2,4 млн км від Землі.

2002 RM4 обертається навколо Сонця за 1 397 днів, і його шлях іноді перетинає орбіту.

Попри те, що в точці максимального зближення з нашою планетою відстань до астероїда буде приблизно ушестеро більшою, ніж від Землі до Місяця, він вважається «потенційно небезпечним» – як будь-яке космічне тіло в межах 7,5 млн км від планети.

За даними NASA, Землі не загрожує серйозна небезпека від астероїдів принаймні протягом наступного століття, проте науковці не сидять, склавши руки, – нещодавно експериментальний космічний апарат успішно змінив орбіту іншого астероїда.

Нагадаємо, раніше науковці сфотографували розташування чорних дір на фоні Сонця, які схожі на «посмішку» цього астрономічного об’єкта.

Теги: свято небезпека астероїд

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