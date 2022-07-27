До Землі наближається 122-метровий астероїд

Швидкість його руху дорівнює близько 55,5 тисячі кілометрів за годину

У суботу, 30 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2016 CZ31 діаметром 122 метри. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

Відповідно до даних науковців, діаметр тіла становить близько 122 метрів. Швидкість його руху дорівнює близько 55,5 тисячі кілометрів за годину.

Астероїд не вважається потенційно небезпечним з огляду на те, що він відповідає лише одному критерію — зближення із Землею на відстань менш ніж 7,5 мільйона кілометрів.

Попри це, розміри небесного тіла не перевищують 150 метрів – це другий критерій для включення астероїда до переліку небезпечних.

У березні астероїд 2022 EB5 розміром із холодильник виявили лише за дві години до того, як він врізався в Землю.

Раніше астрономи NASA показали унікальне сузір’я. Крім того, NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами.

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