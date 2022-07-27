До Землі наближається 122-метровий астероїд
Швидкість його руху дорівнює близько 55,5 тисячі кілометрів за годину
Відповідно до даних науковців, діаметр тіла становить близько 122 метрів. Швидкість його руху дорівнює близько 55,5 тисячі кілометрів за годину.
Астероїд не вважається потенційно небезпечним з огляду на те, що він відповідає лише одному критерію — зближення із Землею на відстань менш ніж 7,5 мільйона кілометрів.
Попри це, розміри небесного тіла не перевищують 150 метрів – це другий критерій для включення астероїда до переліку небезпечних.
У березні астероїд 2022 EB5 розміром із холодильник виявили лише за дві години до того, як він врізався в Землю.
Раніше астрономи NASA показали унікальне сузір’я. Крім того, NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами.