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    Соціум

    До Землі наближається 122-метровий астероїд

    До Землі наближається 122-метровий астероїд

    Швидкість його руху дорівнює близько 55,5 тисячі кілометрів за годину

    У суботу, 30 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2016 CZ31 діаметром 122 метри. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

    Відповідно до даних науковців, діаметр тіла становить близько 122 метрів. Швидкість його руху дорівнює близько 55,5 тисячі кілометрів за годину.

    Астероїд не вважається потенційно небезпечним з огляду на те, що він відповідає лише одному критерію — зближення із Землею на відстань менш ніж 7,5 мільйона кілометрів.

    Попри це, розміри небесного тіла не перевищують 150 метрів – це другий критерій для включення астероїда до переліку небезпечних.

    У березні астероїд 2022 EB5 розміром із холодильник виявили лише за дві години до того, як він врізався в Землю.

    Раніше астрономи NASA показали унікальне сузір’я. Крім того, NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    До Землі наближається 122-метровий астероїд