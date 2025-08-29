Після удару по Києву: Швеція викликала посла Росії

Під час зустрічі Швеція наголосила на зобов'язанні Росії

Міністерство закордонних справ Швеції у п’ятницю, 29 серпня, викликало посла Росії в Стокгольмі на знак протесту проти масованих ударів російських військ по містах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС Швеції.

Згідно з офіційною заявою МЗС, цей крок був зроблений як протест проти постійних нападів Росії на українські міста та цивільне населення. У заяві також зазначено, що внаслідок атаки, яка відбулась 28 серпня, були пошкоджені приміщення Представництва Євросоюзу та Британської Ради.

Під час зустрічі Швеція наголосила на зобов'язанні Росії захищати цивільних та цивільну інфраструктуру, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару загинуло понад два десятки людей, зокрема діти. Про це повідомляє «Главком».

Станом на ранок 29 серпня відомо, що від російського удару загинули 23 людини.

Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах.