Дрони атакували нафтобазу у Новоросійську (відео)

Масштабна атака дронів на Кубань почалася близько опівночі

У ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, пише «Главком».

Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Масштабна атака дронів на Кубань почалася близько опівночі. Дрони атакували Новоросійськ. Аеропорти Краснодара та Геленджика тимчасово закриті.

Як відомо, «Каспійський трубопровідний консорціум» має нафтовий термінал під Новоросійськом.

Новоросійськ – головний російський порт на Чорному морі та військово-морська база. Він розташований приблизно за 100 км по прямій від Керченської протоки та Кримського мосту, по якому Україна вже завдавала удару морськими безпілотниками.

Раніше повідомлялось, що два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників.

Згідно з інформацією, йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис». У КТК причиною зупинки назвали повітряну тривогу, тоді як щодо нафтобази «Шесхарис» точна причина припинення роботи невідома, хоча факт зупинки підтверджено.