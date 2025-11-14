Дрони атакували нафтобазу у Новоросійську (відео)
У ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, пише «Главком».
💥💥Новоросійськ салютує pic.twitter.com/jn8wYS82Qe— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2025
Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.
🔥У Новоросійську палає нафтовий термінал. Експерти коментують з місця події pic.twitter.com/1xab3RA1gX— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2025
Масштабна атака дронів на Кубань почалася близько опівночі. Дрони атакували Новоросійськ. Аеропорти Краснодара та Геленджика тимчасово закриті.
💥Новоросійськ здригається від вибухів🔥 pic.twitter.com/qvvxvQvwkQ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2025
Як відомо, «Каспійський трубопровідний консорціум» має нафтовий термінал під Новоросійськом.
Раніше повідомлялось, що два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників.
Згідно з інформацією, йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис». У КТК причиною зупинки назвали повітряну тривогу, тоді як щодо нафтобази «Шесхарис» точна причина припинення роботи невідома, хоча факт зупинки підтверджено.
