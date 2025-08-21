Головна Світ Соціум
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Понад п'ять БпЛА вдарили по Воронезькій області

У ніч проти 21 серпня Воронезьку область Росії атакували безпілотники. Унаслідок падіння дронів без електрики залишаються кілька сіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

«Черговими силами ППО в одному з районів на півдні області виявлено та знищено вже понад п'ять БпЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За даними губернатора, в результаті падіння безпілотника пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишаються кілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів. Оперативні служби готуються розпочати усунення наслідків.

«Безпосередня загроза удару БПЛА в Кантемирівському та Россошанському районах зберігається. Режим небезпеки атаки безпілотників діє на всій території регіону», – сказав Гусєв.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

