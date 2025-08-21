Дрони атакували Новошахтинський НПЗ 

Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину

У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ, передає «Главком».

Повідомляється, що спершу місцеві почули вибухи, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Згодом з'явилась інформація, що на території підприємства зафіксовано влучання.

На кадрах, що поширили місцеві пабліки, видніється пожежа.

Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

Новошахтинський завод нафтопродуктів – це єдиний нафтопереробний завод, що працює в Ростовській області. Він використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Раніше цей завод вже потрапляв під атаку дронів, тоді під час атаки на Новошахтинський НПЗ дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.