Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію
фото з відкритих джерел

Полтавська ОВА зробила заяву про нічну тривогу

У ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

«До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза», – йдеться у повідомленні.

Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію фото 1

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області. Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Одеську область

До слова, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди.

Читайте також:

Теги: війна Полтавщина тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим ризикує Трамп у переговорах з Путіним в Алясці
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
9 серпня, 13:00
Залужний: Це робота на перспективу, перспектива лише одна
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
24 липня, 12:16
24 службових розслідування щодо скандалів у ТЦК ще тривають
Скандали у ТЦК: Сухопутні війська відзвітували про результати перевірки
31 липня, 18:22
У Брянську пролунало понад 10 вибухів
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
6 серпня, 06:56
Суд визнав зятя Пригожина, який зник на фронті, загиблим
Йосип Пригожин розповів, що сталося із його зятем, який зник на війні в Україні
12 серпня, 18:25
Внаслідок ракетного удару утворилася величезна вирва
У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА
18 серпня, 11:33

Події в Україні

Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням
На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням
Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію
Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти
Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2312
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1952
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
1776
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1738
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua