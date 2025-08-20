Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію

Полтавська ОВА зробила заяву про нічну тривогу

У ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

«До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області. Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Одеську область

До слова, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди.