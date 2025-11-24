Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)

У промисловій зоні міста пролунало не менше десяти потужних вибухів

Уночі безпілотники масовано атакували місто Кстово Нижньогородської області Росії. За попередніми даними, у промисловій зоні міста пролунало не менше десяти потужних вибухів, передає «Главком».

Ціллю, ймовірно, стали критичні об'єкти інфраструктури.

До слова, у ніч проти 23 листопада у Московській області пролунали вибухи. Під удар безпілотників потрапила Шатурська ДРЕС у місті Шатура. Місцеві джерела повідомляють про займання на території об’єкта та публікують відповідні кадри.

Як повідомлялося, у ніч на 6 листопада ударні безпілотники атакували теплову електростанцію у місті Волгорєченськ Костромської області.