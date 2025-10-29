Головна Світ Політика
Індія та Росія обійшли санкції та уклали угоду: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Індія та Росія обійшли санкції та уклали угоду: подробиці
Індія та Росія знайшли спосіб обійти західні санкції, підписавши угоду про співпрацю в авіаційній галузі
Угоду було підписано у Москві

Індія та Росія знайшли спосіб обійти західні санкції, підписавши угоду про співпрацю в авіаційній галузі. Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) уклала контракт з російським концерном United Aircraft Corporation (UAC), що дозволяє Індії розпочати виробництво цивільних літаків типу SJ-100. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Standart. 

Ця угода стала першою в історії Індії, де буде випущено повноцінний пасажирський літак, призначений для внутрішніх перевезень. Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх назвав цей крок важливою віхою для розвитку цивільної авіації країни, зазначивши, що це сприятиме створенню нових робочих місць і посилить економічну незалежність Індії.

Експерти вважають, що ця співпраця дозволить Росії частково обійти технологічні санкції, зберігаючи промислову спроможність під час війни проти України.

Нагадаємо, державні нафтопереробні компанії Індії перевіряють свої документи, пов'язані з торгівлею нафтою з Росією, щоб гарантувати відсутність прямих поставок палива російськими компаніями «Лукойл» та «Роснефть» на тлі останніх санкцій США проти РФ. 

Як повідомлялось, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників.

