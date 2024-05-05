Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Російський диктатор убив оленя та вирізав його серце

Російський диктатор Володимир Путін дуже налякав нині покійного експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі під час спільного полювання у 2013 році. Про це розповів колишній сенатор від партії Берлусконі «Уперед, Італіє!» Фабріціо Чікітто, повідомляє видання Corriere della Sera.

За словами Чікітто, цю історію йому розповів сам Берлусконі. Так, у 2013 році Путін під час спільної відпустки запропонував йому сходити на полювання. Берлусконі до цього не тримав в руках рушниці, але очільник Кремля наполягав та дав йому зброю.

«Коли ми йшли по снігу, він побачив двох оленів і показав мені, щоб я подивився на одного: «Це твій. Стріляй». Я дав йому зрозуміти, що навіть якби я помер, я б не стріляв. Тоді він застрелив їх обох», – пригадав Чікітто слова Берлусконі.

Після цього Путін задоволено подивився на колишнього італійського прем'єра та сказав: «Сьогодні я запропоную тобі надзвичайну їжу». Він із ножем пішов до вбитих оленів.

«Він четвертував звіра і вирізав його серце. Потім він взяв дерев’яну тацю від охоронця, дав її мені і поклав зверху той шматок закривавленого м’яса зі словами: «Це буде виняткова страва». Я сховався за деревом і вирвав», – продовжив переказувати розповідь Берлусконі його друг.

Як додав Чікітто, після того, як Берлусконі розповів йому цю історію, між ними запала тривала тиша, після чого експрем'єр прокоментував ситуацію: «Можливо, це просто звичка мисливця».

Співрозмовник видання зазначає, що після цього випадку прем’єр Італії почав обережніше спілкуватись із Путіним, хоча до останніх годин, коли мав відповідні посади, опікувався підтримкою російської авторитарної системи та Путіна особисто.

Сільвіо Берлусконі помер на 87 році життя в лікарні «Сан-Раффаеле» в Мілані 12 червня. Навесні у політика діагностували лейкемію. Зранку до лікарні прибув брат Берлуконі Паоло разом із дітьми експрем'єра.

Напередодні Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було пов'язано із критичною ситуацією. Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.

У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».

Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру».

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть свого друга, колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. «Це був італійський політик. Для політика він був дуже незвичною людиною, бо був щирим та відкритим. Політиків такого масштабу зараз небагато. Він мав привілеї – говорити те, що думає», – сказав Путін. Зазначимо, на посаді прем'єра Берлусконі швидко подружився з російським диктатором Володимиром Путіним.

Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки, називав російського тирана кращим у світі політиком та стверджував, що Росії дуже пощастило мати такого президента.

У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».