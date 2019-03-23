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    У світі

    Дружина Саакашвілі планує балотуватися у мери грузинського Зугдіді

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    Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс - Дружина Саакашвілі планує балотуватися у мери грузинського Зугдіді
    Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс

    Сандра Рулофс пообіцяла у разі перемоги на виборах перетворити місто Зугдіді в «острівець порядності»

    Дружина колишнього президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс планує балотуватися у мери муніципалітету Зугдіді у Грузії.

    Про це повідомив екс-кандидат у президенти Грузії Григол Вашадзе, пише «Грузія onlinе».

    За словами Вашадзе, у Рулофс є можливість поліпшити життя у Зугдіді.

    Сама колишня перша леді Грузії пообіцяла у разі перемоги на виборах переїхати жити в Зугдіді і перетворити місто в «острівець порядності».

    Позачергові вибори мера Зугдіді заплановані на травень 2019 року.

    Нагадаємо, у 2016 році Рулофс пройшла до другого туру виборів у депутати муніципалітету Зугдіді, однак від подальшої боротьби відмовилася, заявивши про фальсифікації.

    До слова, Михайло Саакашвілі заявив, що 1 квітня планує повернутися до України.

    Після того, як Саакашвілі пообіцяв повернутися, СБУ взялася за його справу.

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