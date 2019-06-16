Дружину ізраїльського прем'єр-міністра визнали винною в корупції



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Судове рішення прийняли після чотирирічного розгляду

Сара Нетаньягу має виплатити штраф у розмірі 55 тисяч шекелів (близько 405 тисяч гривень)

Дружина діючого прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньягу має виплатити штраф у розмірі 55 тисяч шекелів (близько 405 тисяч гривень). Незважаючи на те, що в резиденції прем'єр-міністра є штатний кухар, жінка замовляла страви у ресторанах за державний рахунок.

Як зазначає Jerusalem Post, судове рішення прийняте після чотирирічного розгляду.

Між слідством і Сарою Нетаньягу укладено угоду про визнання провини. Жінка визнала себе винною в менш тяжкому злочині — умисне використання помилки іншої людини. Спочатку її звинувачували у шахрайстві. Крім того, в рамках укладеної угоди держава залишила за собою право вимагати від Нетаньягу в суді у цивільних справах ще 175 тисяч шекелів (1,3 млн грн).

Прокуратура стверджувала, що з вересня 2010 року по березень 2013 року Сара Нетаньяху діяла в координації з іншим обвинуваченим у справі — заступником генерального директора канцелярії колишнього прем’єр-міністра Езрою Сейдофф.

За версією звинувачення, Нетаньягу і Сейдофф брехали, щоб обійти правило: «У разі, коли кухар не працює в офіційній резиденції, дозволяється замовляти готову їжу в міру необхідності». Сейдофф та Сара вказували, що в резиденції прем’єр-міністра немає шеф-кухаря.

Таким чином вони сподівалися отримати державне фінансування для замовлень їжі з ресторанів, стверджувала прокуратура. В цілому Нетаньягу і Сейдофф за цей період замовили страв за рахунок бюджету на 399 тисяч шекелів (близько 3 млн грн).

Нагадаємо, Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі, повідомив президент Петро Порошенко. Церемонія підписання відбулася після зустрічі Порошенка з прем’єр-міністром з Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.