Дуда знову зустрінеться із Трампом



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Дуда і Трамп

Польща має на меті домогтися постійної присутності військ США на її території

Глава кабінету польського президента Кшиштоф Щерський повідомив, що наступного тижня польський очільник Анджей Дуда матиме чергову нагоду зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Глава Польщі візьме участь у 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Анджей Дуда зустрінеться з Дональдом Трампом уже 24 вересня. Це заплановано під час спільної зустрічі голів держав у понеділок увечері. Опісля, в середу вранці, президент Трамп має очолити засідання Ради безпеки ООН. Свою участь у засіданні задекларував президент Дуда.

Як додав Щерський, під час візиту президента представники Польщі надалі вестимуть розмови з американськими міністрами на тему постійної присутності військ США на території Польщі. Це буде продовженням домовленостей, яких досягнув Дуда у Вашингтоні під час останнього візиту.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда запропонувавназвати нову американську базу, яку США можуть відкрити на території країни, «Форт Трамп».

Зазначимо, що Трамп погодився зі словами Дуди, в спільній заяві, яку лідери США та Польщі зробили раніше про «агресивну поведінку» російської сторони в регіоні.

Екс-президент Польщі Лех Валенса потролив Дуду фотографіями з Трампом.

Джерело: Польське радіо