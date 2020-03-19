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    У світі

    У Туреччині зросла кількість загиблих та заражених коронавірусом

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    18 березня у Туреччині зафіксовано другий смертельний випадок зараження Covid-19 - У Туреччині зросла кількість загиблих та заражених коронавірусом
    18 березня у Туреччині зафіксовано другий смертельний випадок зараження Covid-19

    Загалом у Туреччині діагностовано 191 випадок зараження коронавірусом

    У Туреччині 18 березня зафіксовано другий смертельний випадок зараження коронавірусом Covid-19. Таким чином кількість хворих зросла за добу майже вдвічі.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

    «Ми втратили 61-річного хворого. Я бажаю йому милості від Аллаха. Сьогоднішні результати тестів показують серйозність ситуації. У нас діагностовано 93 нові випадки, почато лікування. Кількість пацієнтів досягла 191. Давайте разом знизимо ризики», - звернувся до громадян міністр.

    Нагадаємо, 17 березня у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

    Також у вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

    До слова, у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Зокрема, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

    Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

    Президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

    Туреччина здоров'я міністр смерть коронавірус
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