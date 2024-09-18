«Два варіанти»: Маск заявив, що людство ризикує померти

Маск: людство зникне, якщо не стане космічною цивілізацією

Людство має освоїти міжзоряні перельоти, інакше в майбутньому воно може зникнути через розширення Сонця або зіткнення Землі з астероїдом, заявив американський мільярдер Ілон Маск у соцмережі Х. На його думку, єдиний шанс врятуватися стати космічною цивілізацією.

«Не сьогодні-завтра велика комета зіштовхнеться із Землею і знищить майже все життя, як це вже неодноразово траплялося. Рано чи пізно Сонце розшириться настільки, що закип'ятить океани та знищить усе життя. Стати космічною цивілізацією чи померти – ось два єдині варіанти», – написав він.

Нагадаємо, генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса. Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього. Маск також зазначив, що після цього частота польотів на Марс буде збільшуватися в геометричній прогресії, з метою створення самодостатнього міста на Марсі приблизно через 20 років.

До слова, Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером. Такого висновку дійшла дослідницька група Informa Connect Academy, яка моніторить найбільші фінансові статки світу.Зараз статки Маска становить $251 млрд і зростають приблизно на 110% на рік. Таким чином, зазначають дослідники, воно може досягти трильйона до 2027 року.