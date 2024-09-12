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Як заряджати електромобілі: Tesla запатентувала нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як заряджати електромобілі: Tesla запатентувала нове рішення
Ілон Маск – голова ради директорів «Tesla Inc.», що керує заводом Tesla
фото із відкритих джерел

Компанія Tesla запатентувала бездротову домашню зарядку для електромобілів

Компанія Tesla запатентувала бездротову домашню зарядку для електромобілів. Про це пише 32cars.

Tesla 10 жовтня презентує світові новий Robotaxi. Тепер компанія буде відома не лише як виробник електромобілів, а й як розробник технологій автономного водіння. Протягом останніх років Tesla вже продемонструвала інтерес до цієї галузі з розвитком системи Autopilot та технології FSD, яка має з'явитися у Європі у 2025 році. Проте Robotaxi стане кроком нового рівня.

У рамках цього проєкту Tesla також розробляє нову технологію, яка кілька років тому здавалася не такою пріоритетною для компанії – це домашня бездротова зарядна станція для електромобілів. Тепер, в'їжджаючи в гараж, власникам не доведеться шукати кабель і підключати автомобіль до електромережі, оскільки платформа на підлозі заряджатиме батарею автоматично.

домашня бездротова зарядна станція для електромобілів давно була пріорітетом Tesla
домашня бездротова зарядна станція для електромобілів давно була пріорітетом Tesla
uspto.gov

Інтерес Tesla до бездротової зарядки не новий. З початку 2023 року компанія почала демонструвати перші напрацювання у цьому напрямі і навіть на короткий час придбала стартап Wiferion, що спеціалізується на бездротовій зарядці, перш ніж продала його, проте зберегла частину його команди. Після цього компанія більше зосередилася на розробці роботизованої руки для автоматизованої зарядки автомобілів, але тепер стратегія змінилася, ймовірно, через розробку Robotaxi Cybercab.

Якщо Tesla планує повністю автоматизувати процес керування майбутнім автономним автомобілем, логічно, що вона прагне поліпшити і досвід зарядки за допомогою бездротової технології.

Tesla подала чотири нові патенти, пов'язані з цією системою, до міжнародних патентних відомств. Ці патенти стосуються короткозамикача для зменшення витоків струму, датчиків температури та додатків для бездротової зарядки, топології ланцюга та методів виробництва, а також параметрів оцінки ефективності такого типу зарядки.

Хоча офіційні деталі поки що не оголошені, очікується, що Tesla поділиться першими подробицями під час презентації Robotaxi. Можливо, тоді компанія розкриє, чи вдалося їй покращити ефективність бездротової зарядки, яка традиційно відставала від провідних рішень. Нещодавні системи магнітного резонансу вже досягають ефективності до 95%, що наблизило їх до рівня зарядки.

До слова, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером. Такого висновку дійшла дослідницька група Informa Connect Academy, яка моніторить найбільші фінансові стани світу.

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Теги: SpaceX Ілон Маск Tesla автомобіль технології

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