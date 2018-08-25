Дві тонни кокаїну з логотипом «Єдиної Росії» знайшли у Бельгії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партію наркотиків виявили у порту Гента

У Бельгії виявили дві тонни кокаїну, вартість якого становить близько 100 мільйонів євро. Про це інформують бельгійські ЗМІ.

Партію наркотиків виявила поліція у порту Гента. Це стало найбільшою подібною знахідкою для даного порту. Препарати були приховані в трьох контейнерах, які прийшли з Бразилії. Всього у контейнерах було близько 2000 пакунків з кокаїном.

Прокуратура розглядає, яка банда причетна до цієї партії наркотиків.

На пакунках з кокаїном розміщений логотип владної партії РФ «Єдина Росія».

Зазначимо, в Аргентині 21 серпня спалили кокаїн, який був виявлений в одному з будинків посольства Росії в Буенос-Айресі.

Нагадаємо, у лютому цього року в Аргентині в дипломатичній пошті посольства Росії знайшли близько 400 кг кокаїну.

Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

Після того, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наркотики належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором.

Знайдені в посольстві Росії в Аргентині сумки, в яких був кокаїн, замінений пізніше під час спецоперації борошном, перевозив до Росії літак Іл-96 льотного загону «Росія», який знаходиться у віданні управління справами президента РФ і займається перевезенням перших осіб держави.