Екс-адвокат Трампа заявив, що той захоплюється Путіним, – The Washington Post



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В розпорядженні The Washington Post опинилася копія книги Коена, яка вийде 8 вересня Фото Mark Lennihan/AP

Американський лідер захоплювався стилем управління Путіна і вважав російського колегу найбагатшою людиною у світі

Президенту США Дональду Трампу подобається російський лідер Володимир Путін, особливо його стиль управління. Про це колишній юрист Трампа Майкл Коен написав у своїх мемуарах, які опинилися в розпорядженні The Washington Post до офіційної публікації.

Зазначається, що в розпорядженні видання опинилася копія книги Коена, яка вийде 8 вересня.

Серед іншого, у ній йдеться про те, що чинному главі Білого дому подобається те, що президент РФ «взяв під своє керівництво цілу країну і керує нею, як своєю особистою компанією».

При цьому, за словами Коена, причина захоплення Трампа його російським колегою набагато простіше, ніж більшість допускає.

Так, під час президентської кампанії у США у 2016 році Трамп вважав Путіна найбагатшою людиною в світі, а глава Білого дому, на думку колишнього адвоката, дуже цінує гроші.

Нагадаємо, Коен у грудні 2018 року був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за низку злочинів, включаючи ухилення від сплати податків, порушення правил фінансування передвиборної кампанії, махінації в банківській сфері і надання неправдивих відомостей фінансовим організаціям США. Трамп заявив, що відмовив своєму екс-адвокатові Коену у помилуванні.

Як повідомлялося, колишнього адвоката Трампа повернули під варту через порушення умов домашнього арешту.