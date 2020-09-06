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    У світі

    Екс-адвокат Трампа заявив, що той захоплюється Путіним, – The Washington Post

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    <p>В розпорядженні The Washington Post опинилася копія книги Коена, яка вийде 8 вересня</p> - Екс-адвокат Трампа заявив, що той захоплюється Путіним, – The Washington Post

    В розпорядженні The Washington Post опинилася копія книги Коена, яка вийде 8 вересня

    Фото Mark Lennihan/AP

    Американський лідер захоплювався стилем управління Путіна і вважав російського колегу найбагатшою людиною у світі

    Президенту США Дональду Трампу подобається російський лідер Володимир Путін, особливо його стиль управління. Про це колишній юрист Трампа Майкл Коен написав у своїх мемуарах, які опинилися в розпорядженні The Washington Post до офіційної публікації.

    Зазначається, що в розпорядженні видання опинилася копія книги Коена, яка вийде 8 вересня.

    Серед іншого, у ній йдеться про те, що чинному главі Білого дому подобається те, що президент РФ «взяв під своє керівництво цілу країну і керує нею, як своєю особистою компанією».

    При цьому, за словами Коена, причина захоплення Трампа його російським колегою набагато простіше, ніж більшість допускає.

    Так, під час президентської кампанії у США у 2016 році Трамп вважав Путіна найбагатшою людиною в світі, а глава Білого дому, на думку колишнього адвоката, дуже цінує гроші.

    Нагадаємо, Коен у грудні 2018 року був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за низку злочинів, включаючи ухилення від сплати податків, порушення правил фінансування передвиборної кампанії, махінації в банківській сфері і надання неправдивих відомостей фінансовим організаціям США. Трамп заявив, що відмовив своєму екс-адвокатові Коену у помилуванні.

    Як повідомлялося, колишнього адвоката Трампа повернули під варту через порушення умов домашнього арешту.

    США Путін Дональд Трамп
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