В США почали розсилати бюлетені для голосування поштою



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«Безліч людей зацікавлені в голосуванні по пошті» –голова виборчкому

Влада штату Північна Кароліна першими в США почали розсилку бюлетенів для голосування поштою на майбутніх президентських виборах. Про це пише Euronews.

Зазначається, що бюлетені отримають виборці, які подали запит на цей документ. Повернути заповнений бланк можна поштою, або залишити його на виборчій дільниці, звідки він буде переданий в окружну раду з виборів.

«Станом на 4 вересня у нас було 108 тисяч запитів на бюлетені. У 2016 році ми отримали в цілому 28 тисяч запитів. Так що, безліч людей зацікавлені в голосуванні по пошті», – заявив голова виборчкому округу Уейк Грег Флінн.

Чинний президент США і кандидат на пост глави держави на виборах 2020 року республіканець Дональд Трамп неодноразово висловлював побоювання, що результати виборів будуть сфальсифіковані за допомогою голосування поштою. Крім того Трамп вважає, що ця система занадто вразлива для зовнішнього втручання і маніпуляцій. У Демократичній партії США заочне голосування підтримують і вважають безпечним в умовах пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, 5 вересня, радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. За Китаєм йдуть Іран та Росія.

Як повідомлялося, Трампа звинуватили в спробах приховати допомогу Путіна.

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