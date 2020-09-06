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    У світі

    До команди Байдена доєднався його колишній суперник

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    <p>38-річний Піт Буттіджич &ndash; демократ і відставний офіцер військово-морської розвідки США</p> - До команди Байдена доєднався його колишній суперник

    38-річний Піт Буттіджич – демократ і відставний офіцер військово-морської розвідки США

    Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

    Зібрані союзники повинні допомогти Байдену вирішувати невідкладні завдання, які стоять перед країною

    Передвиборний штаб кандидата у президенти США Джо Байдена включив його колишнього суперника по праймеріз, ексмера міста Саут-Бенд (штат Індіана) Пітера Буттіджича у команду перехідного періоду.

    Про це повідомляє Reuters.

    Буттіджич також був включений в консультаційну раду разом з колишнім заступником генпрокурора Саллі Йейтс і ексрадником президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.

    Як зазначив соратник Байдена Тед Кайфман, який очолює команду перехідного періоду, зібрані кандидатом-демократом союзники повинні допомогти йому вирішувати невідкладні завдання, які стоять перед країною.

    Зокрема, мова про кризу в системі охорони здоров’я та економіці США.

    38-річний Буттіджич – демократ і відставний офіцер військово-морської розвідки США. З 2012 по 2020 рік був мером одного з найбільших міст штату Індіана – Саут-Бенду.
    На початковому етапі передвиборної гонки він висувався на посаду глави держави і був одним з фаворитів.
    У березні Піт Бутіджич вирішив завершити свою участь у президентських перегонах: політик встиг здобути перемогу на праймеріз в штатах Айова і Нью-Гемпшир, проте він не домігся успіху в штатах Невада і Південна Кароліна.

    Нагадаємо, 5 вересня, радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. За Китаєм йдуть Іран та Росія.

    Як повідомлялося, Трампа звинуватили в спробах приховати допомогу Путіна.

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