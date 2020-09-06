До команди Байдена доєднався його колишній суперник
38-річний Піт Буттіджич – демократ і відставний офіцер військово-морської розвідки США
Зібрані союзники повинні допомогти Байдену вирішувати невідкладні завдання, які стоять перед країною
Передвиборний штаб кандидата у президенти США Джо Байдена включив його колишнього суперника по праймеріз, ексмера міста Саут-Бенд (штат Індіана) Пітера Буттіджича у команду перехідного періоду.
Про це повідомляє Reuters.
Буттіджич також був включений в консультаційну раду разом з колишнім заступником генпрокурора Саллі Йейтс і ексрадником президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.
Як зазначив соратник Байдена Тед Кайфман, який очолює команду перехідного періоду, зібрані кандидатом-демократом союзники повинні допомогти йому вирішувати невідкладні завдання, які стоять перед країною.
Зокрема, мова про кризу в системі охорони здоров’я та економіці США.
Нагадаємо, 5 вересня, радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. За Китаєм йдуть Іран та Росія.
Як повідомлялося, Трампа звинуватили в спробах приховати допомогу Путіна.