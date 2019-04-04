Екс-президент Алжиру вибачився перед народом



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Колишній президент Алжиру Абделазіз Бутефліка

У зверненні до нації Бутефліка назвав себе «звичайним громадянином»

Колишній президент Алжиру Абделазіз Бутефліка, який пішов у відставку під тиском громадських протестів, звернувся з посланням до нації, в якому попросив вибачення в народу.

У зверненні до нації він назвав себе «звичайним громадянином». Бутефліка підкреслив, що 20 років керував Алжиром, і це привело до позитивних змін у його житті. Він сподівається, що нове керівництво країни зробить все для її процвітання.

«Прошу вибачення за недоробки», - додав наприкінці звернення колишній лідер країни.

Нагадаємо, 3 квітня президент Алжиру Абделазіз Бутефліка, проти правління якого у країні тривали масові протести, подав у відставку.

Раніше Бутефліка, який був при владі протягом 20 років, заявив, що залишатиметься при владі до кінця терміну, до 28 квітня.

Але лідер протестів та опозиційні партії не підтримали такого рішення диктатора: паралельно у столиці Алжиру пройшли багатотисячні демонстрації студентів..

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.

В кінці березня сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

Раніше повідомлялося, що 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

Джерело: Кореспондент.net