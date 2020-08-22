Ексдержсекретар США часів Буша-старшого захворів на коронавірус
Джеймс Бейкер працював на посаді держсекретаря під час каденції президента Джорджа Буша-старшого
Попри симптоми хвороби політик продовжує працювати з дому
Колишній державний секретар США Джеймс Бейкер та його дружина отримали позитивний тест на коронавірус.
Про це CNN повідомив його речник Джон Вільямс.
За словами Вільямса, нині пара перебуває на самоізоляції вдома у Х’юстоні. Він також зазначив, що попри симптоми хвороби Бейкер продовжує працювати з дому, а його дружина має сили на готування страв.
Як відомо, Джеймс Бейкер працював на посаді держсекретаря під час каденції президента Джорджа Буша-старшого.
До слова, з початку пандемії коронавірусу США надали Україні допомоги на $18,3 млн.
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Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.