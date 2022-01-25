Екскомандувач військ США у Європі оцінив шанси РФ захопити Україну

На думку генерала Ходжеса, шанси Росії досягти успіху є низькими

Ймовірність того, що Російська Федерація розпочне широкомасштабний наступ на Україну є високою. Про це в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» заявив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

На переконання генерала Ходжеса, керівник Росії Володимир Путін настільки довго хизувався міццю російської армії, що наразі просто змушений продемонструвати щось населенню своєї країни.

Проте на думку військового, російська армія, ймовірно, зазнає поразки в Україні, якщо Москва, все ж, наважиться на збройний наступ на українську територію.

«Я вважаю, що доки ми разом, доки ми об’єднані – його шанси низькі», – зазначив Бен Ходжес.

Також американський генерал віддав належне рівню підготовки та мотивації Збройних сил України, зазначивши, що вражений роботою, яку вони здійснили за останні роки.

Бен Ходжес наголосив, що ще декілька років тому він звертав увагу на те, наскільки українські військові є стійкими, витривалими та розумними.

«Окрім того, українське населення зовсім інше, ніж було 3-4-5 років тому. Це дуже важливо, і це надихає нас усіх», – підсумував екскомандувач військ США у Європі.

Раніше український генерал описав, як саме може розпочатися атака Росії.

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