Молдова вкотре нагадала, що не передасть Україні «МіГи»

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу відмовився передавати вертольоти

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова не надасть Україні гвинтокрили «МіГ-29», за якими українська сторона зверталася ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пресслужба голови молдовського парламенту підтвердила, що Гросу відповів відмовою на прохання українського візаві Руслана Стефанчука під час візиту молдовської делегації в Україну, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я знаю, що у вас залишилося шість винищувачів МіГ-29, які вже не перебувають у робочому стані. Не могли б ми якось вирішити, щоб їх передали для потреб української армії. Для ремонтних робіт нам було б дуже цінно, якби ви знайшли таку нагоду», – сказав Стефанчук під час зустрічі з Гросу.

«Ігор Гросу підтвердив, що, згідно зі статусом нейтралітету Молдови, ми не можемо спрямовувати військову техніку до інших країн», – пояснили у пресслужбі журналістам у четвер.

Водночас спікери парламентів обох країн обговорили можливість розмінування молдовськими спеціалістами територій, що перебувають під контролем України.

Раніше президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що Київ звертався з проханням передати винищувачі «МіГ-29», які є на балансі молдавської армії, зазначивши, що вони не літають і подібна допомога заборонена Конституцією.

Нагадаємо, Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву. За даними ЗМІ, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки і отримало категоричну відмову з поясненням «ми не хочемо дратувати Росію».

Днями Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.

«Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо», – сказала Санду в інтерв'ю.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію у Придністров’ї та дав пораду Молдові.

Читайте також: