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    У світі

    Експрезидент Польщі Лех Валенса потрапив до лікарні

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    Наразі лікарі вирішують, чи залишиться Лех Валенса у медзакладі - Експрезидент Польщі Лех Валенса потрапив до лікарні
    Наразі лікарі вирішують, чи залишиться Лех Валенса у медзакладі

    Лех Валенса проходить обстеження в лікарні

    Колишній президент Польщі та лідер «Солідарності» Лех Валенса потрапив у четвер до лікарні.

    Про це повідомив у Тwitter один зі співпрацівників Валенси Мірослав Щерба.

    «Хотів би усіх поінформувати, що президент Лех Валенса проходить обстеження в лікарні. Лікарі прийматимуть рішення, чи він там залишиться надовше», - написав Щерба.

    Згодом цю інформацію підтвердив і сам Валенса.

    Наприкінці минулого року експрезидент Польщі також проходив обстеження у лікарні, хворіючи до цього на запалення легень.

    У 2008 році йому було зроблено операцію на серці у США, зокрема було поставлено кардіостимулятор. Крім того, тривалий час Валенса страждає на цукровий діабет.

    До слова, у жовтні український кінорежисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, зустрівся з експрезидентом Польщі Лехом Валенсою.

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