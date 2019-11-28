Експрезидент Польщі Лех Валенса потрапив до лікарні



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Наразі лікарі вирішують, чи залишиться Лех Валенса у медзакладі

Лех Валенса проходить обстеження в лікарні

Колишній президент Польщі та лідер «Солідарності» Лех Валенса потрапив у четвер до лікарні.

Про це повідомив у Тwitter один зі співпрацівників Валенси Мірослав Щерба.

«Хотів би усіх поінформувати, що президент Лех Валенса проходить обстеження в лікарні. Лікарі прийматимуть рішення, чи він там залишиться надовше», - написав Щерба.

Згодом цю інформацію підтвердив і сам Валенса.

Наприкінці минулого року експрезидент Польщі також проходив обстеження у лікарні, хворіючи до цього на запалення легень.

У 2008 році йому було зроблено операцію на серці у США, зокрема було поставлено кардіостимулятор. Крім того, тривалий час Валенса страждає на цукровий діабет.

До слова, у жовтні український кінорежисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, зустрівся з експрезидентом Польщі Лехом Валенсою.