Експрезидент США Картер вважає, що Трамп не виграв би вибори без втручання РФ



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Колишній президент США Джиммі Картер

У Картера немає ніяких сумнівів у тому, що Росія втрутилася у вибори в США у 2016 році

На думку експрезидента США Джиммі Картера, Дональд Трамп виграв вибори тільки через втручання Росії.

Про це пише CNN.

«Немає ніяких сумнівів у тому, що Росія втрутилася у вибори. Думаю, в разі проведення повного розслідування виявиться, що без втручання, хоча ще не визначений його масштаб, Трамп фактично не виграв би вибори в 2016 році», - сказав Картер, виступаючи в Лісбурзі.

«Він програв вибори, але зайняв цей пост, тому що росіяни втрутилися», - підкреслив екс-президент.

Як повідомлялось, 28 червня в ході саміту G20 в Осаці лідери США і РФ провели першу після завершення «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера двосторонню зустріч.

Дональд Трамп закликав свого російського колегу Володимира Путіна не втручатися в американські вибори в 2020 році.