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    У світі

    Експрезидент США Картер вважає, що Трамп не виграв би вибори без втручання РФ

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    Колишній президент&nbsp;США Джиммі Картер - Експрезидент США Картер вважає, що Трамп не виграв би вибори без втручання РФ
    Колишній президент США Джиммі Картер

    У Картера немає ніяких сумнівів у тому, що Росія втрутилася у вибори в США у 2016 році

    На думку експрезидента США Джиммі Картера, Дональд Трамп виграв вибори тільки через втручання Росії.

    Про це пише CNN.

    «Немає ніяких сумнівів у тому, що Росія втрутилася у вибори. Думаю, в разі проведення повного розслідування виявиться, що без втручання, хоча ще не визначений його масштаб, Трамп фактично не виграв би вибори в 2016 році», - сказав Картер, виступаючи в Лісбурзі.

    «Він програв вибори, але зайняв цей пост, тому що росіяни втрутилися», - підкреслив екс-президент.

    Як повідомлялось, 28 червня в ході саміту G20 в Осаці лідери США і РФ провели першу після завершення «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера двосторонню зустріч.

    Дональд Трамп закликав свого російського колегу Володимира Путіна не втручатися в американські вибори в 2020 році.

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