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    У світі

    Ексучасники The Beatles запишуть кавер на одну з останніх пісень Джона Леннона

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    Рінго Стар та Пол Маккартні &mdash; останні живі учасники The Beatles - Ексучасники The Beatles запишуть кавер на одну з останніх пісень Джона Леннона
    Рінго Стар та Пол Маккартні — останні живі учасники The Beatles

    Кавер-версія Grow Old with Me має вийти в жовтні 2019 року.

    Колишні учасники The Beatles Пол Маккартні та Рінго Старр запишуть кавер на пісню Джона Леннона, яку він написав в останній рік життя.

    Про це повідомило The Guardian.

    Джон Леннон написав композицію Grow Old with Me у 1980 році під час роботи над альбомом Double Fantasy. Старр зізнався, що не знав про існування пісні, поки її не зіграв продюсер альбому Джек Дуглас.

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    У записі прозвучить рядок з пісні четвертого учасника The Beatles Джорджа Гаррісона Here Comes The Sun.

    «В якомусь сенсі нас буде четверо», — сказав Рінго Старр.

    Кавер-версія Grow Old with Me має вийти в жовтні 2019 року.

    Пол Маккартні та Рінго Старр — останні живі учасники The Beatles. Після розпаду гурту в 1970 році, Маккартні та Старр співпрацювали декілька разів для запису пісень.

    Нагадаємо, у 1980 році Джона Леннона застрелили, коли він йшов до свого будинку. За вбивство музиканта до довічного ув'язнення засудили американця Девіда Чемпена.

    Джордж Гаррісон помер у 2001 році від раку легенів. У 1980 році Джона Леннона застрелили, коли він йшов до свого будинку. За вбивство музиканта до довічного ув'язнення засудили американця Девіда Чемпена.

     

     


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