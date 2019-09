Ексучасники The Beatles запишуть кавер на одну з останніх пісень Джона Леннона



Рінго Стар та Пол Маккартні — останні живі учасники The Beatles

Кавер-версія Grow Old with Me має вийти в жовтні 2019 року.

Колишні учасники The Beatles Пол Маккартні та Рінго Старр запишуть кавер на пісню Джона Леннона, яку він написав в останній рік життя.

Про це повідомило The Guardian.

Джон Леннон написав композицію Grow Old with Me у 1980 році під час роботи над альбомом Double Fantasy. Старр зізнався, що не знав про існування пісні, поки її не зіграв продюсер альбому Джек Дуглас.

У записі прозвучить рядок з пісні четвертого учасника The Beatles Джорджа Гаррісона Here Comes The Sun.

«В якомусь сенсі нас буде четверо», — сказав Рінго Старр.

Пол Маккартні та Рінго Старр — останні живі учасники The Beatles. Після розпаду гурту в 1970 році, Маккартні та Старр співпрацювали декілька разів для запису пісень.

Нагадаємо, у 1980 році Джона Леннона застрелили, коли він йшов до свого будинку. За вбивство музиканта до довічного ув'язнення засудили американця Девіда Чемпена.

