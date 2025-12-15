Емігрант з України, який пережив Голокост, загинув під час теракту у Сіднеї

На популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей

Подружжя іммігрувало до Австралії, де вони стали частиною єврейської громади

Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост. Про його загибель журналістам повідомила його дружина Лариса Клейтман після трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Я думаю, його застрелили тому, що він піднявся, щоб прикрити мене. Куля влучила в потилицю», – сказала Лариса Клейтман журналістам.

Подружжя Клейтманів пережило невимовний жах Голокосту. У дитинстві вони стали свідками жахливих подій – Олександр і його родина пережили важкі умови в Сибіру, де він разом із матір'ю та братом боролись за виживання.

Після трагедії в Україні, подружжя іммігрувало до Австралії, де вони стали частиною єврейської громади. Олександр Клейтман, який пережив Голокост, тепер став жертвою антисемітської атаки в мирний час, на пляжі під час святкування Хануки.

Поліція Нового Південного Уельсу підтвердила, що ймовірними стрільцями, які вчинили напад на єврейську громаду в Сіднеї, були батько та син – 50-річний Саджид Акрам та 24-річний Навід Акрам.

Нагадаємо, 14 грудня на популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей, включаючи 10-річну дитину.

Президент США Дональд Трамп назвав інцидент «жахливою антисемітською атакою» і закликав американців, які святкують Хануку, не турбуватися про свою безпеку.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який холоднокровно розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї.

Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.