Теракт у Сіднеї під час Хануки: стрілками виявилися батько та син

Стрільцями, які вчинили напад на єврейську громаду в Сіднеї, були батько та син – 50-річний Саджид Акрам та 24-річний Навід Акрам

Один з нападників був застрелений поліцією на місці події

Поліція Нового Південного Уельсу підтвердила, що ймовірними стрільцями, які вчинили напад на єврейську громаду в Сіднеї, були батько та син – 50-річний Саджид Акрам та 24-річний Навід Акрам. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Саджид Акрам був застрелений поліцією на місці події, тоді як його син Навід був затриманий і зараз перебуває в лікарні в критичному, але стабільному стані. Поліція не розшукує інших підозрюваних у зв'язку з нападом.

Міністр охорони здоров'я Нового Південного Уельсу Раян Парк повідомив, що кількість загиблих від нападу може зростати, оскільки двоє людей померли вже в лікарні після атаки.

Загалом підтверджено 16 загиблих, серед яких один з ймовірних стрілків. У лікарнях Сіднея залишаються 38 постраждалих, з яких семеро перебувають у критичному стані.

Під час обшуків на місці події були знайдені два саморобні вибухові пристрої, які не здетонували. Вони були вилучені та знешкоджені поліцією.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез назвав цей напад «чистим актом зла» і пообіцяв забезпечити необхідні ресурси для подальшого реагування.

Нагадаємо, 14 грудня на популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей, включаючи 10-річну дитину.

Президент США Дональд Трамп назвав інцидент «жахливою антисемітською атакою» і закликав американців, які святкують Хануку, не турбуватися про свою безпеку.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який холоднокровно розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї.

Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.