Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост

Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту щодо термінології Голокосту

Між Польщею та Ізраїлем загострилася суперечка через допис, оприлюднений офіційною ізраїльською установою, яка займається вшануванням пам’яті жертв Голокосту. Цей допис викликав значний резонанс і спричинив вимогу польських чиновників щодо його коригування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT World.

Яд Вашем, Всесвітній центр пам'яті жертв Голокосту, розташований в Єрусалимі, опублікував у соцмережі X допис, в якому йшлося: «Польща була першою країною, де євреїв змушували носити особливий знак, щоб ізолювати їх від навколишнього населення».

Це повідомлення викликало хвилю критики в Польщі. Коментатори вказали на звичне розчарування: ототожнення Польщі з Польщею, окупованою Німеччиною під час Другої світової війни. Хоча, на перший погляд, суперечка стосується термінології, вона зачіпає глибші побоювання щодо історичної пам'яті, суверенітету та політики в регіоні.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, відповів безпосередньо під дописом: «Будь ласка, уточніть, що ви маєте на увазі «Польща, окупована Німеччиною». Мацей Вевіор, речник Міністерства закордонних справ, опублікував відповідь, повністю процитувавши виправлення, зроблене польським музеєм Аушвіц-Біркенау: «Якщо хтось і повинен знати історичні факти, то це Яд Вашем. Вони повинні бути повністю обізнані про те, що Польща на той час була окупована Німеччиною, і саме Німеччина запровадила та застосовувала цей антисемітський закон».

Аркадіуш Мулярчик, член Європейського парламенту, також відповів, що Яд Вашем не повинен приховувати правду: «Польща була першою жертвою Другої світової війни, а не виконавцем злочинів. Голокост був німецьким злочином – це факт, який не підлягає обговоренню чи «переосмисленню».

Після хвилі критики Яд Вашем опублікував уточнюючий допис, де вже прямо зазначив, що символи євреїв були запроваджені німецькою владою. Однак це не заспокоїло польських посадовців: багато хто наполягав, що формулювання все ще нечітке й мало би містити слова «німецька окупаційна влада» або «Польща під німецькою окупацією».

Зазначається, що Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту щодо термінології Голокосту. Для Польщі надзвичайно важливо зберегти розмежування між нацистською окупацією та діяльністю Польської держави. Країна втратила суверенітет після вторгнення нацистської Німеччини в 1939 році і не ухвалювала антиєврейських законів.

Нагадаємо, 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.