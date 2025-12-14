Головна Світ Соціум
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Теракт на пляжі в Сіднеї
скриншот відео з соцмереж

Двох осіб, причетних до стрілянини, затримано, але операція триває

В австралійському Сіднеї невідомі влаштували стрілянину під час святкування Хануки 14 грудня. За попередніми даними, щонайменше десятеро осіб загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Телеканал Sky повідомив, що в масовому заході в пляжній зоні Бонді (Bondi Beach) брали участь близько 2000 членів єврейської громади Сіднея. Мала виступати лідерка місцевої опозиції Келлі Слоун. Коли виступав один із керівників єврейської громади, люди раптово почали розбігатися.

За даними місцевих ЗМІ, одного з імовірних стрільців було поранено поліцейськими. Двох осіб, причетних до стрілянини, затримано. Однак операція триває. Жителі Бонді повідомляють, що чули близько 50 пострілів.

30-річний місцевий житель Гаррі Вілсон став очевидцем стрілянини. Він сказав одному з місцевих видань: «Я бачив щонайменше десять людей на землі й кров повсюди».

Ізраїльтянка, яка проживає в Австралії та їхала на свято, де сталася стрілянина, розповіла: «Була велика паніка. Це свято призначене здебільшого для батьків і маленьких дітей. Наскільки я розумію зі слів подруг, там були паніка й страх. Усіх нас відтіснили на північ уздовж узбережжя».

Один із євреїв, який живе в Сіднеї та брав участь у святковому заході, розповів: «Були постріли, і ми просто лягли на траву. Тут божевільний хаос, це катастрофа для нашої громади. Ми знали, що це може статися».

Він також звинуватив уряд Австралії: «Таке трапляється, коли уряд ігнорує всі попередні антисемітські напади».

Представник прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе заявив: «Ми поінформовані про інцидент, який розгортається в Бонді, і закликаємо людей у цьому районі дотримуватися вказівок поліції».

Поліція штату Новий Південний Уельс, де стався інцидент, закликала всіх, хто перебуває на місці подій, сховатися.

Нагадаємо, в Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Незадовго до цього в гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного вже затримано. 

Читайте також:

