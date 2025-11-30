62-річний прем'єр Австралії створив історію, ставши першим, хто одружився на посаді

62-річний Албанезе і 47-річна Джоді Гейдон зустрілися в 2020 році

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе одружився зі своєю обраницею Джоді Гейдон, ставши першим австралійським лідером, який уклав шлюб, перебуваючи на посаді. Церемонія відбулася в Канберрі. Про це повідомляє ВВС, пише «Главком».

Албанезе і Гейдон заручилися минулого року на День святого Валентина. Весільний прийом пройшов в офіційній резиденції прем'єр-міністра «Лодж». Прем'єр поділився радісною новиною на своїх соціальних медіа, опублікувавши відео, на якому пара йде до вівтаря, а гості обсипають їх конфетті.

На заході були присутні батьки Джоді Гейдон, син Албанеза Натан від попереднього шлюбу, а також їхній пес Тото, який ніс обручку під час церемонії. Перший танець пари був під пісню Френка Сінатри The Way You Look Tonight. Усі гості отримали на замовлення пивні банки із зображенням пари, яке використовувалося для оголошення про їхні заручини.

Пара планує провести медовий місяць в Австралії наступного тижня, попри скорочення планів через політичні обов'язки Албанеза після його переобрання.

62-річний Албанезе і 47-річна Джоді Гейдон зустрілися в 2020 році на діловій вечері в Мельбурні, коли він був лідером опозиції. Гейдон активно підтримувала Албанеза під час виборчих кампаній у 2022 та 2025 роках і брала участь у важливих державних заходах.

