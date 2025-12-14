У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
Сміливий чоловік дістав два вогнепальні поранення і зараз перебуває у лікарні
Власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який холоднокровно розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7News.
Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.
На жаль, чоловік дістав два вогнепальні поранення і зараз перебуває у лікарні, розповів журналістам його двоюрідний брат.
Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс зазначив, що «завдяки його хоробрості сьогодні в живих залишилося багато-багато людей».
Представники мусульманської громади Австралії засудили напад і висловили солідарність з жертвами та їхніми сім'ями.
У результаті збройного нападу на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинули 12 людей, ще 29 дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Один терорист був убитий при затриманні, а інший – поранений, згодом його взяли під варту.
