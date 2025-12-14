Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
У результаті збройного нападу на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинули 12 людей, ще 29 дістали поранення
фото з відкритих джерел

Сміливий чоловік дістав два вогнепальні поранення і зараз перебуває у лікарні

Власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який холоднокровно розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7News.

Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.

На жаль, чоловік дістав два вогнепальні поранення і зараз перебуває у лікарні, розповів журналістам його двоюрідний брат.

Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс зазначив, що «завдяки його хоробрості сьогодні в живих залишилося багато-багато людей».

Представники мусульманської громади Австралії засудили напад і висловили солідарність з жертвами та їхніми сім'ями. 

У результаті збройного нападу на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинули 12 людей, ще 29 дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Один терорист був убитий при затриманні, а інший – поранений, згодом його взяли під варту.

Нагадаємо, в Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Незадовго до цього в гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного вже затримано. 

Читайте також:

Теги: пляжі напад стрілянина поранення Австралія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Львівщині сусіди напали і побили ветерана та його дружину
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину
17 листопада, 15:39
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
1 грудня, 02:31
Наслідки обстрілу в Охтирці
Росіяни обстріляли Охтирку: є поранені
8 грудня, 01:12
Наслідки обстрілу Охтирки
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
8 грудня, 05:48
Потерпілий загинув на місці події
В Одесі посеред вулиці вбито чоловіка
9 грудня, 20:59
Російський БпЛА влучив у Павлоград
Нічна атака на Павлоград: є загиблий та постраждалі
12 грудня, 08:27
52-річний Жень зарізав трьох чоловіків ножем для фруктів
Китаєць влаштував різанину на пляжі через подряпину на авто
8 грудня, 14:50
Міський голова висловив впевненість, що депутати Київради підтримають проєкт рішення про збільшення фінансування захисників
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
4 грудня, 11:53

Соціум

У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби
Поліція затримала агресивного поляка, який погрожував продавчині з України
Поліція затримала агресивного поляка, який погрожував продавчині з України
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки: є загиблі (оновлено)
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки: є загиблі (оновлено)

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua