У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі

У результаті збройного нападу на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинули 12 людей, ще 29 дістали поранення

Сміливий чоловік дістав два вогнепальні поранення і зараз перебуває у лікарні

Власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який холоднокровно розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7News.

Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.

💪🏻Героєм, який обеззброїв одного з терористів у Сіднеї, виявився 43-річний Ахмед аль-Ахмед – власник фруктової крамниці та батько двох дітей



Він отримав два кульові поранення і зараз перебуває у лікарні. Йому належить операція.



«Ми не знаємо, що з ним буде, але сподіваємося, що… pic.twitter.com/lVKPEZyy1X — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2025

На жаль, чоловік дістав два вогнепальні поранення і зараз перебуває у лікарні, розповів журналістам його двоюрідний брат.

Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс зазначив, що «завдяки його хоробрості сьогодні в живих залишилося багато-багато людей».

🤯Ще шокуючі кадри з Австралії: перехожий з «голими руками» атакував ісламіста, який розстрілював євреїв pic.twitter.com/vQcxRqGGMo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2025

Представники мусульманської громади Австралії засудили напад і висловили солідарність з жертвами та їхніми сім'ями.

У результаті збройного нападу на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинули 12 людей, ще 29 дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Один терорист був убитий при затриманні, а інший – поранений, згодом його взяли під варту.

Нагадаємо, в Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Незадовго до цього в гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного вже затримано.