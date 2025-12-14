Головна Світ Соціум
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей
фото: AFP

На місці події було знайдено кілька саморобних вибухових пристроїв. Розслідування продовжується

14 грудня на популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей, включаючи 10-річну дитину. Напад стався під час святкування єврейського свята Хануки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ще 40 осіб отримали важкі поранення, зокрема серед них двоє нападників: 50-річний чоловік був застрелений поліцією, а 24-річний чоловік отримав серйозні поранення та перебуває в лікарні під охороною.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез назвав інцидент «цілеспрямованим нападом на австралійських євреїв» і засудив його як «акт зловісного антисемітизму».

Однією з жертв став 41-річний рабин Елі Шлангер, який працював у єврейському культурному центрі Хабад на Бонді.  За інформацією Міністерства закордонних справ Ізраїлю, серед жертв є також громадянин Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп назвав інцидент «жахливою антисемітською атакою» і закликав американців, які святкують Хануку, не турбуватися про свою безпеку.

У понеділок поліція підтвердила, що на місці події було знайдено кілька саморобних вибухових пристроїв. Розслідування продовжується.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який холоднокровно розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї.

Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.

