Епідемія коронавірусу: Тих, хто вилікувався, у вісім разів більше, ніж тих, хто помер



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Від початку спалаху захворювання в материковому Китаї підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження коронавірусом Covid-19

Серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей

Протягом п’ятниці, 21 лютого 2020 року, кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження.

Про це повідомляє китайська державна інформаційна агенція Сіньхуа.

«У Державному комітеті у справах охорони здоров’я КНР у суботу повідомили про отримання повідомлень щодо 397 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 109 нових летальних випадків за п’ятницю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.

Таким чином, від початку спалаху захворювання в материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминю і Тайваню) підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Від викликаної ним пневмонії померли 2345 осіб.

Разом з тим, після одужання з лікарень вже виписалися 20 тис. 659 осіб, тобто у вісім разів більше, ніж тих, хто помер.

Нагадаємо, у SkyUp розповіли, що зробили з літаком, який евакуював людей з Уханя.

Як повідомлялося, у Китаї за добу від коронавірусу померли 109 людей.

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