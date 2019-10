Есмінець BBC США Porter увійшов в Чорне море

Це вже другий візит есмінця

Ввечері 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю.

Про це повідомив в суботу, 12 жовтня, 6-й оперативний флот ВМС США.

«Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця в цьому році, демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримки союзників по НАТО і партнерів на Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

#USSPorter began its northbound transit into the Black Sea. #freedomofnavigation https://t.co/DD1Bg16aUP pic.twitter.com/qEXSFbzghC