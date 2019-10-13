Есмінець BBC США Porter увійшов в Чорне море



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Це вже другий візит есмінця

Ввечері 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю.

Про це повідомив в суботу, 12 жовтня, 6-й оперативний флот ВМС США.

«Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця в цьому році, демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримки союзників по НАТО і партнерів на Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Це вже другий візит «Портера» та сьомий – американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році.

На борту есмінця 90 ракетних пускових установок, які в залежності від потреб можуть бути озброєні зенітними та протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами »Томагавк».

Як повідомили російські ЗМІ, кораблі Чорноморського флоту РФ взяли на супровід американський есмінець – його супроводжували фрегат «Адмірал Гессен» і ракетні кораблі «Вишній Волочек» і «Орехово-Зуєво».