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    У світі

    Есмінець BBC США Porter увійшов в Чорне море

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    Есмінець BBC США Porter увійшов в Чорне море

    Це вже другий візит есмінця

    Ввечері 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю.

    Про це повідомив в суботу, 12 жовтня, 6-й оперативний флот ВМС США.

    «Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця в цьому році, демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримки союзників по НАТО і партнерів на Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

    Це вже другий візит «Портера» та сьомий – американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році.

    На борту есмінця 90 ракетних пускових установок, які в залежності від потреб можуть бути озброєні зенітними та протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами »Томагавк».

    Як повідомили російські ЗМІ, кораблі Чорноморського флоту РФ взяли на супровід американський есмінець – його супроводжували фрегат «Адмірал Гессен» і ракетні кораблі «Вишній Волочек» і «Орехово-Зуєво».

    Чорне море США НАТО ВМС флот
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