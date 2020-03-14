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    У світі

    Facebook і Twitter завдали удару по «африканській ботофермі» Кремля

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    Facebook і Twitter завдали удару по «африканській ботофермі» Кремля

    Через них здійснювалося втручання у президентські вибори в США

    «Компанії Facebook і Twitter заявили про видалення в цілому майже 300 сторінок і акаунтів, які мають зв’язок з Росією і контент яких націлений на втручання у президентські вибори в США», – йдеться у повідомленні. Про це з посиланням на заяви американських компаній повідомляють іноЗМІ.

    Зокрема, в Twitter повідомили про ліквідацію 71 аккаунта, що діє з територій Гани та Нігерії, які можна «надійно зв’язати з Росією».

    У компанії стверджують, що за допомогою цих акаунтів учинялися спроби розбрату при «бесідах з соціальних питань, таким як раса і цивільні права».

    Зі свого боку Facebook повідомив про видалення 49 акаунтів, 69 сторінок і 85 акаунтів в Instagram.

    Причиною видалення названа «залученість в іноземне втручання».

    За інформацією Facebook, дані акаунти у Гані та Нігерії керувалися «від імені окремих осіб в Росії».

    Нагадаємо, СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств.

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