Facebook і Twitter завдали удару по «африканській ботофермі» Кремля



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Через них здійснювалося втручання у президентські вибори в США

«Компанії Facebook і Twitter заявили про видалення в цілому майже 300 сторінок і акаунтів, які мають зв’язок з Росією і контент яких націлений на втручання у президентські вибори в США», – йдеться у повідомленні. Про це з посиланням на заяви американських компаній повідомляють іноЗМІ.

Зокрема, в Twitter повідомили про ліквідацію 71 аккаунта, що діє з територій Гани та Нігерії, які можна «надійно зв’язати з Росією».

У компанії стверджують, що за допомогою цих акаунтів учинялися спроби розбрату при «бесідах з соціальних питань, таким як раса і цивільні права».

Зі свого боку Facebook повідомив про видалення 49 акаунтів, 69 сторінок і 85 акаунтів в Instagram.

Причиною видалення названа «залученість в іноземне втручання».

За інформацією Facebook, дані акаунти у Гані та Нігерії керувалися «від імені окремих осіб в Росії».

Нагадаємо, СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств.

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