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    У світі

    Ілон Маск переплутав Місяць з Марсом

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    Маск прикріпив фотографію, на якій представлені Місяць в звичайному стані, Місяць червоного відтінку в період затемнення, а також Марс, який має більш жовтий тон - Ілон Маск переплутав Місяць з Марсом
    Маск прикріпив фотографію, на якій представлені Місяць в звичайному стані, Місяць червоного відтінку в період затемнення, а також Марс, який має більш жовтий тон

    У відповідь на зауваження винахідник заявив, що Місяць також слід освоювати

    Винахідник, гендиректор і головний інженер компанії SpaceX Ілон Маск опублікував в соцмережах зображення з підписом Occupy Mars («Окупуй Марс» – ред.) і деяким зоряним тілом. Картинка з’явилася в офіційному мікроблозі бізнесмена в Twitter. 

    Виявилося, що Маск переплутав Марс з Місяцем, який насправді був зображений на розміщеному зображенні. На цей факт звернув увагу в коментарях до посту відомий американський астрофізик Ніл Деграссі Тайсон.

    «Ілон, можу я припустити, що ти знаєш, що Марс в твіті насправді є зображенням повного Місяця під час місячного затемнення, а зображення на моїй сорочці – це реальний Марс», – написав вчений. 

    Крім того, він прикріпив фотографію, на якій представлені Місяць в звичайному стані, Місяць червоного відтінку в період затемнення, а також Марс, який має більш жовтий тон. 

    У відповідь на повідомлення астрофізика Маск заявив, що Місяць теж слід освоювати.

    Нагадаємо, Ілон Маск зібрався відправити на Марс мільйон людей до 2050 року.

    наука Ілон Маск Twitter SpaceX
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