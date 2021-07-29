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    Google зобов’яже працівників вакцинуватись від Covid

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    Працівники&nbsp;Google за бажанням матимуть можливість продовжити роботу дистанційно до 18 жовтня - Google зобов’яже працівників вакцинуватись від Covid
    Працівники Google за бажанням матимуть можливість продовжити роботу дистанційно до 18 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    Google планує запустити відповідну політику в США

    Компанія Google прийняла рішення про обов’язкову вакцинацію своїх працівників, перед тим, як дозволить їм повернутись до роботи в офісі з дистанційної роботи. Це перша компанія-гігант, яка вдалась до такого рішення. Про це повідомив директор компанії Сундар Пічай.

    Google планує запустити відповідну політику в США вже найближчим часом й поширить її на інші регіони протягом наступних декількох місяців.

    «Ви отримаєте вказівки й деталі того, як це на вас вплине, від ваших безпосередніх керівників, ми також направимо деталі стосовно винятків для тих, хто не може пройти (вакцинацію -ред.) через медичні показання або інші поважні причини», – повідомив Пічаї.

    Також директор компанії додав, що працівники за бажанням матимуть можливість продовжити роботу дистанційно до 18 жовтня.

    Теги: США Google
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    Google зобов’яже працівників вакцинуватись від Covid