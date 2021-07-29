Google зобов’яже працівників вакцинуватись від Covid

Google планує запустити відповідну політику в США

Компанія Google прийняла рішення про обов’язкову вакцинацію своїх працівників, перед тим, як дозволить їм повернутись до роботи в офісі з дистанційної роботи. Це перша компанія-гігант, яка вдалась до такого рішення. Про це повідомив директор компанії Сундар Пічай.

Google планує запустити відповідну політику в США вже найближчим часом й поширить її на інші регіони протягом наступних декількох місяців.

«Ви отримаєте вказівки й деталі того, як це на вас вплине, від ваших безпосередніх керівників, ми також направимо деталі стосовно винятків для тих, хто не може пройти (вакцинацію -ред.) через медичні показання або інші поважні причини», – повідомив Пічаї.

Також директор компанії додав, що працівники за бажанням матимуть можливість продовжити роботу дистанційно до 18 жовтня.