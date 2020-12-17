Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі: подробиці
Йдеться про зміни у конфіденційності в операційній системі iOS 14
Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple у неконкурентній боротьбі через зміни у конфіденційності, запланованих технологічним гігантом. Про це повідомляє Reuters
Суть претензії у тому, що Apple нібито обмежує можливості по збору інформації та пропонує замість цього використовувати їх системи для персоналізації реклами. Тобто компанія хоче замкнути персоналізацію реклами на себе і отримати більшу частку рекламних бюджетів.
«Apple веде неконкурентну боротьбу, використовуючи свій контроль над App Store для збільшення прибутку шляхом розробників і малого бізнесу, – заявили у Facebook.
При цьому у компанії все ж погодяться на запропоновані зміни, тому що не хочуть втратити ринок в App Store.
Нагадаємо, що Facebook розробляє інструмент, який навчить штучний інтелект переказувати довгі статті для користувачів.
До слова, ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google.
Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.
Крім того, ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.