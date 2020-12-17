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    У світі

    Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі: подробиці

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    Apple нібито обмежує можливості по збору інформації - Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі: подробиці
    Apple нібито обмежує можливості по збору інформації
    Фото з відкритих джерел

    Йдеться про зміни у конфіденційності в операційній системі iOS 14

    Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple у неконкурентній боротьбі через зміни у конфіденційності, запланованих технологічним гігантом. Про це повідомляє Reuters

    Суть претензії у тому, що Apple нібито обмежує можливості по збору інформації та пропонує замість цього використовувати їх системи для персоналізації реклами. Тобто компанія хоче замкнути персоналізацію реклами на себе і отримати більшу частку рекламних бюджетів.

    «Apple веде неконкурентну боротьбу, використовуючи свій контроль над App Store для збільшення прибутку шляхом розробників і малого бізнесу, – заявили у Facebook.

    При цьому у компанії все ж погодяться на запропоновані зміни, тому що не хочуть втратити ринок в App Store.

    Нагадаємо, що Facebook розробляє інструмент, який навчить штучний інтелект переказувати довгі статті для користувачів.

    До слова, ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google.

    Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

    Крім того, ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

    Теги: ринок Facebook Apple
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