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    Адвокат Трампа отримав «Золоту малину» за появу в фільмі «Борат»

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    Рудольф Джуліані отримав &laquo;Золоту малину&raquo; за появу в фільмі &laquo;Борат&raquo;<br /><br /> - Адвокат Трампа отримав «Золоту малину» за появу в фільмі «Борат»

    Рудольф Джуліані отримав «Золоту малину» за появу в фільмі «Борат»

    Фото: Kevin Lamarque / Reuters

    Джуліані отримав звання найгіршого актора другого плану

    Колишній мер Нью-Йорка і адвокат експрезидента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані отримав «Золоту малину» за мимовільну появу у фільмі «Борат-2» Саші Барона Коена. Відео з оголошенням лауреатів було опубліковано на YouTube-каналі організатора Razzie Channel.

    Джуліані отримав звання найгіршого актора другого плану.

    «Руді Джуліані з двома номінаціями – найгірший актор другого плану і найгірша екранна постановка, за своє моторошне камео в ролі самого себе у фільмі «Борат-2», – йдеться в повідомленні на сайті Razzie Awards.

    У картині Коена були використані фрагменти постановочного інтерв'ю з Джуліані. У своїй сцені адвокат Трампа дає інтерв'ю дочці Бората Тутар, яка видає себе за журналістку.

    Після цього він запрошує її до себе в номер, де поплескує дівчину по спині, а також просить дати йому номер телефону та адресу. Потім в кімнату вривається персонаж Саші Барона Коена в жіночій спідній білизні і кричить: «Їй 15 років! Вона занадто стара для вас!»

    Джуліані написав на своїй сторінці в Twitter, що епізод «повністю сфабрикований», і назвав Коена брехуном.

    «Золоту малину» в номінації «Найгірший фільм» отримала картина «Абсолютна доказ» 2021 роки (Absolute Proof) про нібито махінації з метою вплинути на вибори в США.

    22 березня Гільдія сценаристів Америки назвала найкращі фільми та серіали 2020 року. Комедія Саші Барона Коена «Борат 2» отримала нагороду за кращий адаптований сценарій.

    Теги: США вибори адвокат актор фільм Рудольф Джуліані
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