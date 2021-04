Адвокат Трампа отримав «Золоту малину» за появу в фільмі «Борат»

Колишній мер Нью-Йорка і адвокат експрезидента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані отримав «Золоту малину» за мимовільну появу у фільмі «Борат-2» Саші Барона Коена. Відео з оголошенням лауреатів було опубліковано на YouTube-каналі організатора Razzie Channel.

Джуліані отримав звання найгіршого актора другого плану.

«Руді Джуліані з двома номінаціями – найгірший актор другого плану і найгірша екранна постановка, за своє моторошне камео в ролі самого себе у фільмі «Борат-2», – йдеться в повідомленні на сайті Razzie Awards.

У картині Коена були використані фрагменти постановочного інтерв'ю з Джуліані. У своїй сцені адвокат Трампа дає інтерв'ю дочці Бората Тутар, яка видає себе за журналістку.

Після цього він запрошує її до себе в номер, де поплескує дівчину по спині, а також просить дати йому номер телефону та адресу. Потім в кімнату вривається персонаж Саші Барона Коена в жіночій спідній білизні і кричить: «Їй 15 років! Вона занадто стара для вас!»

Джуліані написав на своїй сторінці в Twitter, що епізод «повністю сфабрикований», і назвав Коена брехуном.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.