Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США

Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери скоординували позиції заради максимально продуктивної спільної роботи із США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Президент України наголосив: важливо, що Америка має рішучість і можливість завершити війну, Україна вітає прагнення президента США Дональда Трампа закінчити вбивства. Володимир Зеленський зазначив, що треба діяти мудро та скоординовано, щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за підтримку й зазначив, що Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає.

Президенти України та Фінляндії домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки.

Раніше 9 серпня Зеленський провів розмови з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.