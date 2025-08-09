Головна Країна Політика
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США
Президенти України та Фінляндії домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки
фото: Офіс президента

Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери скоординували позиції заради максимально продуктивної спільної роботи із США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Президент України наголосив: важливо, що Америка має рішучість і можливість завершити війну, Україна вітає прагнення президента США Дональда Трампа закінчити вбивства. Володимир Зеленський зазначив, що треба діяти мудро та скоординовано, щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за підтримку й зазначив, що Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає.

Президенти України та Фінляндії домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки.

Раніше 9 серпня Зеленський провів розмови з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Емманюелем Макроном

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

