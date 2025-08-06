Після року без смертей у ДТП у столиці Фінляндії сталася летальна аварія з велосипедистами

Саме на цьому повороті сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими

Двоє людей рухалися назустріч одне одному по велодоріжці у лісопарку та зіткнулись на крутому повороті

В аварії, яка сталася у кварталі Мері-Растила в східному Гельсінкі, загинув 70-річний велосипедист, зіткнувшись на велодоріжці з іншим учасником руху. Про це пише «Главком» із посиланням на видання lansivayla.

ДТП, як повідомляється, сталося ще минулої п'ятниці, 1 серпня.

За даними поліції, двоє велосипедистів зіткнулися один з одним на повороті гравійної велосипедної доріжки. Один із них отримав тяжкі травми й пізніше помер у лікарні.

Загиблому в аварії велосипедисту було близько 70 років, іншому учаснику події близько 80 років, він також отримав травми, але загрози його життю немає.

Видання з посиланням на місцеву поліцію повідомляє, що обидва велосипедисти мали відповідне спорядження, включаючи шоломи. При цьому, за даними правоохоронців, загиблий в аварії мав звичайний велосипед, а інший користувався двоколісним транспортом з електродвигуном.

Нагадаємо, нещодавно «Главком» писав, що останній рік у фінській столиці – Гельсінкі – минув без смертельних аварій, пов'язаних із дорожнім рухом. Влада доклала багато зусиль для зменшення сумної статистики, але обмеження швидкості на дорогах є одним з найважливіших впроваджень для безпеки.

До слова, в Україні за шість місяців внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей.