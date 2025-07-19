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У Фінляндії можна безкоштовно отримати житло: як працює програма

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Фінляндії можна безкоштовно отримати житло: як працює програма
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фото із відкритих джерел

Житлова політика Фінляндії знизила рівень безпритульності

Фінляндія – єдина країна в Євросоюзі, де рівень бездомності стабільно знижується. Це стало можливим завдяки підходу Housing First – «Перш за все житло». Його суть полягає в тому, що людина спершу отримує постійне житло, а вже потім іншу допомогу. У країні також діють програми зі забезпечення безкоштовного тимчасового проживання у притулках або у центрах для біженців. 

 Як працює програма Housing First

Головний принцип Housing First – житло є базовим правом людини, а не винагородою. Людина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, насамперед отримує постійну квартиру, а не тимчасовий притулок. Далі за потреби їй надають підтримку – медичну, психологічну, фінансову.

Житло не залежить від поведінки, стану здоров'я чи залежностей. У межах програми держава та місцеві органи влади співпрацюють з неприбутковими організаціями.

З 2008 року довготривала бездомність зменшилась на понад 60%. Крім того, виграв і бюджет, адже витрати на соціальні служби, лікарні та поліцію скоротились на 15-52 тис. на кожного врятованого бездомного щорічно.

Фінляндія довела, що боротьба з бездомністю можлива, якщо держава інвестує у людей.

Які ще житлові програми діють у Фінляндії

  • ARA-житло – орендне житло, яке надається людям з низьким рівнем доходу. На нього мають право малозабезпечені, пенсіонери, молодь, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю. Плата нижча за ринкову, однак оренда не є повністю безкоштовна. Подати заявку можна через муніципалітет або житлові компанії.
  • KELA – Фінський соціальний страховий інститут надає допомогу для покриття витрат на житло. Виплачується щомісячно, частково або повністю покриваючи орендну плату. Отримати її можуть люди з низьким доходом, студенти, сім'ї, безробітні, пенсіонери. Не обмежується державною нерухомістю, можна отримати навіть при оренді приватного житла.
  • Притулки та тимчасове житло – для людей у кризових ситуаціях (бездомні, біженці, жертви домашнього насильства) надається тимчасове безкоштовне житло. Умови проживання можуть бути базовими, іноді з підтримкою соціальних працівників.
  • Житло для біженців та осіб з міжнародним захистом. Якщо ви отримали статус біженця або тимчасовий захист у Фінляндії, то вам надається тимчасове житло через центр прийому. Після отримання дозволу на проживання – допомога у пошуку постійного житла через муніципалітет.
  • Житло для студентів – студенти можуть подати заявку на недороге житло через студентські житлові фонди. Житло субсидоване, не безкоштовне, але набагато дешевше за ринкове.

Нагадаємо, з 15 липня у Фінляндії офіційно запроваджено заборону на придбання та інші операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд країни ухвалив відповідне рішення з міркувань національної безпеки.

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Теги: Фінляндія житло притулок біженці

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