Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки

Орпо: Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не знає, як його країна опинилася у списку держав, які нібито готові надати гарантії безпеки Україні

Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки, але готова долучитися до заходів безпеки. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на спільному брифінгу зі шведським колегою Ульфом Крістерссоном, повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

«Це дуже велика різниця. Гарантії безпеки є серйозною справою. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва», – наголосив Орпо.

На запитання про умови гарантій безпеки від США для України, і чи будуть вони схожі на статтю 5 НАТО, політик відповів, що Гельсінкі не бачили конкретних деталей і пропозицій. Він додав, що не знає, як Фінляндія опинилася у списку держав, які нібито готові надати гарантії безпеки, у початковому варіанті «мирного плану» Дональда Трампа.

Орпо висловив переконання, що «справжніми гарантіями безпеки» Україну можуть забезпечити виключно великі європейські країни та Америка.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон додав, що значна частина європейських лідерів готується долучитися до «забезпечення безпеки України», але використання самого терміну «гарантії безпеки» може вводити в оману.

«Найсильнішою і найважливішою гарантією безпеки є сильні Збройні сили України, яким ми можемо допомогти залишатися сильними», – зауважив політик.

На його думку, Європа може навчати та оснащувати українських військових, але для цього потрібні кошти. Тому, зокрема, варто зосередитися на питанні використання заморожених активів РФ. «Ми переважно говоримо саме про такі гарантії безпеки. Для того, аби вони були переконливими, необхідна підтримка Вашингтону», – розповів Крістерссон.

Нагадаємо, держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США.

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, Росія не дала жодних сигналів чи доказів про готовність припинити агресію проти України. «Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники Коаліції охочих. Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи», – зазначив він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зусилля, спрямовані на припинення повномасштабної війни в Україні, вийшли на вирішальний етап. Він підкреслив, що Києву необхідні надійні гарантії безпеки.