Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
Орпо: Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва
фото: Укрінформ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не знає, як його країна опинилася у списку держав, які нібито готові надати гарантії безпеки Україні 

Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки, але готова долучитися до заходів безпеки. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на спільному брифінгу зі шведським колегою Ульфом Крістерссоном, повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

«Це дуже велика різниця. Гарантії безпеки є серйозною справою. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва», – наголосив Орпо.

На запитання про умови гарантій безпеки від США для України, і чи будуть вони схожі на статтю 5 НАТО, політик відповів, що Гельсінкі не бачили конкретних деталей і пропозицій. Він додав, що не знає, як Фінляндія опинилася у списку держав, які нібито готові надати гарантії безпеки, у початковому варіанті «мирного плану» Дональда Трампа.

Орпо висловив переконання, що «справжніми гарантіями безпеки» Україну можуть забезпечити виключно великі європейські країни та Америка.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон додав, що значна частина європейських лідерів готується долучитися до «забезпечення безпеки України», але використання самого терміну «гарантії безпеки» може вводити в оману.

«Найсильнішою і найважливішою гарантією безпеки є сильні Збройні сили України, яким ми можемо допомогти залишатися сильними», – зауважив політик.

На його думку, Європа може навчати та оснащувати українських військових, але для цього потрібні кошти. Тому, зокрема, варто зосередитися на питанні використання заморожених активів РФ. «Ми переважно говоримо саме про такі гарантії безпеки. Для того, аби вони були переконливими, необхідна підтримка Вашингтону», – розповів Крістерссон.

Нагадаємо, держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США. 

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, Росія не дала жодних сигналів чи доказів про готовність припинити агресію проти України. «Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники Коаліції охочих. Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи», – зазначив він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зусилля, спрямовані на припинення повномасштабної війни в Україні, вийшли на вирішальний етап. Він підкреслив, що Києву необхідні надійні гарантії безпеки. 

Теги: війна Фінляндія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
21 листопада, 08:11
Бювети, які будувалися на випадок війни чи надзвичайних ситуацій, зараз стали у нагоді
Чи безпечна вода з бюветів? Поради гідрогеолога на випадок комунального колапсу
11 листопада, 12:00
«Укренерго» працює над збільшенням максимальної потужності імпорту електроенергії в Україну
Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з ЄС
11 листопада, 17:14
Ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників
В Авдіївці розвідники знищили штаб росіян (відео)
4 листопада, 16:27
Нині триває 1356-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року
10 листопада, 08:13
Кличко: «Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами»
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
12 листопада, 10:36
Урядові рішення РФ свідчать, що підтримувати колишні темпи комплектування армії стає дедалі важче
Контрактники закінчуються? Розвідка повідомляє про кризу в армії РФ
25 листопада, 07:56
Дощ та туман фактично «прикривають» дії противника
Російські окупанти помічені в районі вокзалу у Покровську – DeepState
26 листопада, 13:49
Росіяни запускають дрони, щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи, вважає Бен Годжес
Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
30 листопада, 17:52

Політика

Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Politico: Віткофф та Кушнер вступили у путінську воєнну гру
Politico: Віткофф та Кушнер вступили у путінську воєнну гру
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну
The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну
Рютте заявив, що потік зброї до України не припиниться
Рютте заявив, що потік зброї до України не припиниться

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua