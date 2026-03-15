ЗМІ: В Ізраїля закінчуються перехоплювачі балістики

Ізраїль увійшов у нинішню війну з Іраном вже з обмеженими запасами перехоплювачів

Ізраїль шукає рішення, щоб подолати дефіцит запасів

Ізраїль попередив Сполучені Штати Америки про критичне скорочення своїх запасів перехоплювачів балістичних ракет. Про це пише Semafor із посиланням на американських посадовців, інформує «Главком».

За словами співрозмовників видання, Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значну їх кількість використали під час протистояння з Іраном влітку 2025 року. Додаткове навантаження на систему протиракетної оборони створюють атаки Ірану, який, за даними ЗМІ, почав оснащувати ракети касетними боєприпасами.

За словами одного з американських чиновників, США ще кілька місяців тому дізналися про низький рівень ізраїльських запасів. Водночас чиновник наголосив, що Сполучені Штати не стикаються з аналогічною нестачею власних перехоплювачів.

Утім, чи передаватимуть Сполучені Штати частину своїх перехоплювачів Ізраїлю, поки невідомо, адже це може вплинути на внутрішні запаси країни. Раніше США вже надавали Ізраїлю системи протиракетної оборони в межах військової допомоги.

«У нас є все необхідне, щоб захистити наші бази, персонал у регіоні та наші інтереси», – заявив американський чиновник на правах анонімності, додавши, що Ізраїль шукає рішення, щоб подолати дефіцит.

Зазначається, що Ізраїль має й інші способи протидії іранським ракетам під час війни, зокрема за допомогою винищувачів. Однак саме перехоплювачі вважаються однією з найефективніших систем захисту від далекобійних ракет.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала понад 7,5 тис. ударів по території Ірану в межах військової операції «Ревучий лев».

Як заявив міністр армії США Ден Дрісколл, американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».