Фінляндія змінила конструкцію паркану на східному кордоні за досвідом Польщі

На східному кордоні Фінляндії, особливо у регіоні Лапландія, будівництво захисного бар'єру (паркану) майже завершено. За даними Прикордонної служби Лапландії, завершення робіт у північній частині було сповільнене на кілька тижнів через дефіцит робочої сили, але очікується, що основні ділянки будуть готові до грудня. Загалом на території Лапландії збудовано вісім кілометрів бар'єру, тоді як загальна довжина кордону у цьому регіоні становить близько 380 км. Про це пише «Главком» із посиланням на Yle.

Головна мета будівництва бар'єру – посилення контролю за кордоном на тлі загрози інструменталізованої нелегальної міграції (гібридного впливу) з боку Росії.

Заступник командира Прикордонної служби Лапландії, підполковник Мікко Кауппіла зазначає: «Сучасна технологія бар'єру дозволяє нам постійно контролювати ситуацію на східному кордоні». Бар'єр оснащений камерними мачтами та вишками спостереження приблизно через кожні двадцять метрів. Завдяки постійному технічному моніторингу прикордонники тепер можуть зосередити наземне патрулювання на ділянках, де паркану немає.

Досвід, отриманий під час пілотного етапу та будівництва в інших країнах (наприклад, у Польщі), призвів до важливих конструктивних змін: розмір вічка сітки був зменшений. Бар'єр має висоту 4,5 метра (3,5 м сітки та 1 м колючої проволоки) та продовжується під землю на достатню глибину. Від початкового плану будівництва понтонних мостів на болотистих ділянках відмовилися на користь нормальних доріг, посилених металевими плитами та геосіткою, для підвищення несучої здатності.

Загальна вартість будівництва 200 км бар'єру на всьому східному кордоні Фінляндії (1300 км) становить 362 млн євро. Це означає, що один кілометр бар'єру коштує в середньому близько 1,8 млн євро.

До слова, глави європейських країн вступлять у пряме зіткнення з РФ, продовжуючи війну в Україні, таку думку висловив член фінської Національно-консервативної партії «Альянс свободи» Армандо Мема.

«Лідери країн Євросоюзу доведуть Україну до повного краху, якщо вона продовжить вести бойові дії, більше того, вони втягнуть усю Європу у війну проти Росії, якщо конфлікт йтиме далі», – написав він на своїй сторінці у соцмережі X.

Армандо Мема відомий своми суперечливими висловами – раніше він написав: «Європа приречена на крах, бо це корумпована інституція, яка не представляє волю європейського народу. Тепер вона веде війни, незважаючи на те, що претендує на звання найдемократичнішої інституції у світі».

Раніше у Фінляндії розпочалися навчання Northern Strike 225, в яких задіяно 2,2 тисячі військових, 500 одиниць техніки та польський підрозділ важких реактивних систем залпового вогню.

Також США повинні ініціювати новий раунд санкцій з метою паралізувати російську промисловість і, врешті-решт, змусити дитктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Таку думку висловив президент Фінляндії Александер Стубб.

Нагадаємо, оосійський диктатор Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні «територіальні здобутки» ціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін, про це президент Фінляндії Александер Стубб розповів у інтерв’ю Associated Press.Стубб висміяв усі «здобутки» РФ із лютого 2022 року. Він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва, між тим завершується четвертий рік війни.